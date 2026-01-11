В России нет футболистов, готовых выступать в топ-лигах, заявил Кирьяков

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-нападающий сборной России и московского "Динамо" Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что в стране пока нет отечественных футболистов, чей класс позволял бы играть в сильнейших европейских национальных чемпионатах.
Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков попал в сферу интересов французского "Пари Сен-Жермен", испанской "Барселоны", итальянских "Интера" и "Ювентуса", а также "Монако" и португальского "Порту". Отмечалось, что "Локомотив" готов расстаться с 20-летним игроком за сумму в размере от 35 до 40 миллионов евро.
"Никто из наших молодых перспективных футболистов пока абсолютно не готов выступать в ведущих европейских чемпионатах. Пока они еще очень сырые. И им еще надо, как говорится, работать и работать для того, чтобы выйти хотя бы на средний уровень и о них можно было бы сказать, что они готовы выступать в топовых чемпионатах Европы", - сказал Кирьяков.
"Может быть, наиболее близки к этому полузащитники Алексей Батраков, Максим Глушенков и Матвей Кисляк, которые выделяются на фоне остальных футболистов", - добавил собеседник агентства.