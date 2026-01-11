Рейтинг@Mail.ru
В России нет футболистов, готовых выступать в топ-лигах, заявил Кирьяков
17:59 11.01.2026
В России нет футболистов, готовых выступать в топ-лигах, заявил Кирьяков
футбол
спорт
россия
сергей кирьяков
алексей батраков
максим глушенков
матвей кисляк
локомотив (москва)
россия
спорт, россия, сергей кирьяков, алексей батраков, максим глушенков, матвей кисляк, локомотив (москва), динамо москва, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Россия, Сергей Кирьяков, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Матвей Кисляк, Локомотив (Москва), Динамо Москва, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
В России нет футболистов, готовых выступать в топ-лигах, заявил Кирьяков

Кирьяков: в РФ пока нет футболистов, готовых играть в топовых чемпионатах Европы

Сергей Кирьяков. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-нападающий сборной России и московского "Динамо" Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что в стране пока нет отечественных футболистов, чей класс позволял бы играть в сильнейших европейских национальных чемпионатах.
Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков попал в сферу интересов французского "Пари Сен-Жермен", испанской "Барселоны", итальянских "Интера" и "Ювентуса", а также "Монако" и португальского "Порту". Отмечалось, что "Локомотив" готов расстаться с 20-летним игроком за сумму в размере от 35 до 40 миллионов евро.
"Никто из наших молодых перспективных футболистов пока абсолютно не готов выступать в ведущих европейских чемпионатах. Пока они еще очень сырые. И им еще надо, как говорится, работать и работать для того, чтобы выйти хотя бы на средний уровень и о них можно было бы сказать, что они готовы выступать в топовых чемпионатах Европы", - сказал Кирьяков.
"Может быть, наиболее близки к этому полузащитники Алексей Батраков, Максим Глушенков и Матвей Кисляк, которые выделяются на фоне остальных футболистов", - добавил собеседник агентства.
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
