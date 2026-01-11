В России нет футболистов, готовых выступать в топ-лигах, заявил Кирьяков

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-нападающий сборной России и московского "Динамо" Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что в стране пока нет отечественных футболистов, чей класс позволял бы играть в сильнейших европейских национальных чемпионатах.