В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника
23:00 11.01.2026
В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника
В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника
Гражданка России получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, ворвавшегося в жилое... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T23:00:00+03:00
2026-01-11T23:00:00+03:00
происшествия
каир (город)
россия
египет
в мире
происшествия, каир (город), россия, египет
Происшествия, Каир (город), Россия, Египет, В мире
В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника

Cairo 24: в Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника и грабителя

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь в Египте
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь в Египте. Архивное фото
КАИР, 11 дек - РИА Новости. Гражданка России получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, ворвавшегося в жилое помещение, сообщил портал Cairo 24.
«
"В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта", - пишет портал.
Финские туристки, которых защитил россиянин на Пхукете - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования
8 марта 2025, 18:13
По информации издания, обвиняемый вошел в квартиру и увидел, что одна из россиянок спит на диване.
«
"Он обнял ее. Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы", - отмечает издание.
Сообщается, что две другие россиянки вызвали полицию, которая вскоре задержала мужчину, ворвавшегося в квартиру.
В свою очередь министерство внутренних дел Египта заявило, что в субботу мужчина попытался ограбить квартиру в Каире, в которой находились трое иностранок, гражданство которых не сообщается. По информации МВД, он домогался одной из них и ранил ножницами другую. Согласно заявлению, первая выпрыгнула из окна и получила травмы.
Машины скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Паттайе погиб россиянин
23 мая 2025, 08:16
 
Происшествия Каир (город) Россия Египет
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
