В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника

КАИР, 11 дек - РИА Новости. Гражданка России получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, ворвавшегося в жилое помещение, сообщил портал Cairo 24.
"В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта", - пишет портал.
По информации издания, обвиняемый вошел в квартиру и увидел, что одна из россиянок спит на диване.
"Он обнял ее. Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы", - отмечает издание.
Сообщается, что две другие россиянки вызвали полицию, которая вскоре задержала мужчину, ворвавшегося в квартиру.
В свою очередь министерство внутренних дел Египта заявило, что в субботу мужчина попытался ограбить квартиру в Каире, в которой находились трое иностранок, гражданство которых не сообщается. По информации МВД, он домогался одной из них и ранил ножницами другую. Согласно заявлению, первая выпрыгнула из окна и получила травмы.
