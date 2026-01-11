Слуцкий назвал фантазии на тему похищения Путина преступным умыслом

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "преступным умыслом" фантазии на тему похищения президента РФ Владимира Путина, напомнив, что правовой ответ на такие угрозы содержится в военной доктрине РФ.
Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.
"Международная политика - не цирковая арена. И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом. Правовой ответ на "галлюцинации" Хили в полной мере дает военная доктрина РФ. Покушение (в том числе словесное) на свободу президента РФ означает в полной мере покушение на суверенитет России, волю и выбор русского народа", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что Хили должен отвечать за свои слова.
"Отрезвление может быть горьким. Россия никому не позволит разговаривать с собой с позиции "права сильного". Тем более, что Хили подобное "право" даже не может сниться", - заключил он.