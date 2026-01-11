Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал фантазии на тему похищения Путина преступным умыслом - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/rossiya-2067247693.html
Слуцкий назвал фантазии на тему похищения Путина преступным умыслом
Слуцкий назвал фантазии на тему похищения Путина преступным умыслом - РИА Новости, 11.01.2026
Слуцкий назвал фантазии на тему похищения Путина преступным умыслом
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "преступным умыслом" фантазии на тему похищения президента РФ Владимира Путина, напомнив,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:05:00+03:00
2026-01-11T17:05:00+03:00
в мире
россия
киев
великобритания
джон хили
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_85ae7f1b22884f85ca89715f7fc0f4e4.jpg
https://ria.ru/20260111/perepolokh-2067229017.html
россия
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_474e46620a894c89fde71d630bcef977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, великобритания, джон хили, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Великобритания, Джон Хили, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ
Слуцкий назвал фантазии на тему похищения Путина преступным умыслом

Слуцкий: фантазии Хили на тему похищения Путина являются преступным умыслом

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "преступным умыслом" фантазии на тему похищения президента РФ Владимира Путина, напомнив, что правовой ответ на такие угрозы содержится в военной доктрине РФ.
Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.
"Международная политика - не цирковая арена. И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом. Правовой ответ на "галлюцинации" Хили в полной мере дает военная доктрина РФ. Покушение (в том числе словесное) на свободу президента РФ означает в полной мере покушение на суверенитет России, волю и выбор русского народа", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что Хили должен отвечать за свои слова.
"Отрезвление может быть горьким. Россия никому не позволит разговаривать с собой с позиции "права сильного". Тем более, что Хили подобное "право" даже не может сниться", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали переполох на Западе
Вчера, 14:31
 
В миреРоссияКиевВеликобританияДжон ХилиЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала