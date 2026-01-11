https://ria.ru/20260111/rossiya-2067231681.html
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону - РИА Новости, 11.01.2026
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в преддверии подхода сильного циклона провел совещание с членами регионального правительства и представителями... РИА Новости, 11.01.2026
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону
Губернатор Камчатки Солодов потребовал эффективной подготовки к новому циклону
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости.
. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в преддверии подхода сильного циклона провел совещание с членами регионального правительства и представителями городских служб Петропавловска-Камчатского, где потребовал исключить халатное отношение к горожанам, говорится
в сообщении в Telegram-канале главы региона.
"Предстоящей ночью должна быть обеспечена максимально эффективная работа дорожников", - подчеркнул губернатор.
При этом текущую ситуацию на главных магистралях города, которая сложилась после предыдущих циклонов, Солодов
назвал "позором и примером халатности по отношению к людям".
Глава региона поручил начать масштабную очистку центральных улиц Петропавловска-Камчатского
, включая Ленинградскую, Пограничную, Советскую и Ленинскую, уже ночью. Для ликвидации пробок будет привлечён практически весь автопарк основного подрядчика по зимнему содержанию дорог – МУП "Спецдорремстрой".
Кроме того, глава региона распорядился организовать временные площадки для утилизации мусора и увеличить количество высокопроходимых автобусов-вахтовок для перевозки пассажиров в условиях осложнённой транспортной ситуации. Особое внимание уделено обеспечению дорожного движения на опасных участках трассы силами специальной автотехники - тягачей.
Владимир Солодов призвал руководителей всех служб обеспечить прозрачность работ, создав онлайн-канал для обратной связи с жителями, где жители смогут получать информацию о текущих работах по уборке снега.