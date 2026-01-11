Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону

Кроме того, глава региона распорядился организовать временные площадки для утилизации мусора и увеличить количество высокопроходимых автобусов-вахтовок для перевозки пассажиров в условиях осложнённой транспортной ситуации. Особое внимание уделено обеспечению дорожного движения на опасных участках трассы силами специальной автотехники - тягачей.