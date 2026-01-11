Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/rossiya-2067231681.html
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону - РИА Новости, 11.01.2026
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в преддверии подхода сильного циклона провел совещание с членами регионального правительства и представителями... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T14:54:00+03:00
2026-01-11T14:54:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_237:0:2997:1552_1920x0_80_0_0_c8d381d74675d6189aee4dbb5be92819.jpg
https://ria.ru/20251209/kamchatka-2060699277.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_2a3fbdabbdcdeb33c09be4b1138b73c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Владимир Солодов
Губернатор Камчатки потребовал эффективной подготовки к новому циклону

Губернатор Камчатки Солодов потребовал эффективной подготовки к новому циклону

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в преддверии подхода сильного циклона провел совещание с членами регионального правительства и представителями городских служб Петропавловска-Камчатского, где потребовал исключить халатное отношение к горожанам, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
"Предстоящей ночью должна быть обеспечена максимально эффективная работа дорожников", - подчеркнул губернатор.
При этом текущую ситуацию на главных магистралях города, которая сложилась после предыдущих циклонов, Солодов назвал "позором и примером халатности по отношению к людям".
Глава региона поручил начать масштабную очистку центральных улиц Петропавловска-Камчатского, включая Ленинградскую, Пограничную, Советскую и Ленинскую, уже ночью. Для ликвидации пробок будет привлечён практически весь автопарк основного подрядчика по зимнему содержанию дорог – МУП "Спецдорремстрой".
Кроме того, глава региона распорядился организовать временные площадки для утилизации мусора и увеличить количество высокопроходимых автобусов-вахтовок для перевозки пассажиров в условиях осложнённой транспортной ситуации. Особое внимание уделено обеспечению дорожного движения на опасных участках трассы силами специальной автотехники - тягачей.
Владимир Солодов призвал руководителей всех служб обеспечить прозрачность работ, создав онлайн-канал для обратной связи с жителями, где жители смогут получать информацию о текущих работах по уборке снега.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Работу госучреждений на Камчатке перевели на удаленку из-за непогоды
9 декабря 2025, 01:15
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала