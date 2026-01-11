Рейтинг@Mail.ru
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.01.2026 (обновлено: 08:01 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/rossiya-2067170583.html
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части - РИА Новости, 11.01.2026
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части
Пару дней назад на портале турецкого агентства Anadolu появилось очень интересное интервью с бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, где он... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T08:00:00+03:00
2026-01-11T08:01:00+03:00
россия
обсе
томас гремингер
такер карлсон
nord stream
владимир путин
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067161942_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d585ec9efb5d89c5adbcd9290b29cbd.png
https://ria.ru/20260110/ssha-2067043442.html
https://ria.ru/20260109/vybor-2066886221.html
https://ria.ru/20260109/grenlandiya-2066885629.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067161942_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_e57c649c21e3f2685feee39376a94659.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обсе, томас гремингер, такер карлсон, nord stream , владимир путин, европа, украина, аналитика, в мире
Россия, ОБСЕ, Томас Гремингер, Такер Карлсон, Nord Stream , Владимир Путин, Европа, Украина, Аналитика, В мире

Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Пару дней назад на портале турецкого агентства Anadolu появилось очень интересное интервью с бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, где он поставил жирнющую точку в отношениях Европы и России: "К 2025 году Европа в значительной степени отказалась от каких-либо оставшихся надежд на скорую нормализацию. Отношения стабилизировались в формате "управляемой враждебности": санкции закрепились, энергетическое размежевание углубилось, а военное сдерживание стало основополагающим принципом".
Мысленному взору представился местами заржавевший железный занавес, жалобно поскрипывающий под порывами ледяного ветра холодной войны 2.0, и надорванный плакат с надписью "Русские! У вас осталось "Орешников" всего на три Украины! Сдавайтесь".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
Вчера, 08:00
Впрочем, потенциальный апокалипсис продолжался недолго. Сначала французский президент Макрон как-то неприлично засуетился и заявил, что хочет поговорить с Путиным, причем "как можно скорее", а за ним и премьер Италии Мелони сообщила, что, оказывается, "для Европы настало время говорить с Россией".
Настроенные на затяжное противостояние и неизбежное поражение России зрители были слегка раздражены, но не обескуражены: ровно до того момента, пока им на глаза не попалась публикация в британском The Telegraph, посвященная страданиям Германии.
Оказывается, "Германия стала непривлекательным местом для инвестиций энергоемких отраслей и представляет собой политически нестабильный ландшафт, в котором будущее отношений с Россией продолжает играть ключевую роль". Ведущие политические партии "требуют возобновить неограниченную торговлю с Россией", снять санкции и восстановить газопроводы Nord Stream. Многие руководители немецких компаний с нетерпением ждут окончания войны на Украине, чтобы возобновить импорт из России".
Как и предсказывалось ранее, на глазах рисуется ситуация, когда европейские страны, брошенные главным союзником, сообразили, что через официально русофобский Брюссель в Россию им дорога заказана, и теперь пытаются по-тихому установить индивидуальные двусторонние контакты, держа в голове русскую поговорку про тапочки.
И тут интернет-бомбу бросил американский журналист и влиятельный активист движения MAGA Такер Карлсон: он заявил, что все это ерунда, Россия нужна только Америке — и только Америке одной.
По его словам:
  • США необходимо иметь отношения с Россией. Причина предельно проста — масштаб и ресурсы. Россия — крупнейшая страна в мире. У нее больше всего ресурсов в мире. Это энергия, нефть и газ. Это всевозможные полезные ископаемые. Это золото.
  • Нужно быть в союзе с Россией. Главное, чего нельзя допустить, это формирования российско-китайского блока. Потому что в этом случае Запад столкнется с большинством населения планеты, самым крупным населенным блоком в мире, крупнейшей сушей и крупнейшей экономикой мира, если объединить эти две страны.
  • Возвращение России в союз с Соединенными Штатами навсегда обеспечит Трампу место в истории как герою. Россия жизненно необходима Соединенным Штатам.
На этом месте можно экспертно заявить, что господин Карлсон никто и звать его никак. И выражает он свое сугубо частное и никому не нужное мнение. И вообще — он брал интервью у Путина, а значит, его уже давно завербовало НКВД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор
9 января, 08:00
По поводу статуса Такера Карлсона в американском политикуме можно погуглить самим, а лучше обратимся к самой жестокой форме распаковывания реальности — первоисточникам.
В 2011 году премьер-министр России Владимир Путин опубликовал статью о том, что было бы хорошо организовать общее пространство экономического развития и безопасности "от Владивостока до Лиссабона".
Американцы заволновались и поручили особой группе влиятельных экспертов, так называемой Task Force, провести всестороннюю ревизию американо-российских отношений и дать свои рекомендации. Вот краткий вывод доклада: "Неспособность установить постоянные рабочие отношения с Россией окажется для Соединенных Штатов чрезвычайно дорогостоящей. Выбор очевиден: Соединенные Штаты должны добиваться устойчивого сотрудничества с Россией для продвижения жизненно важных американских национальных интересов".
По единодушному мнению американских и европейских экспертов, именно Россия является той "золотой акцией", наличие которой может обеспечить лидерство каждому из отдельно взятых центров силы.
В свое время на экспертном ресурсе European Leadership Network появился интересный материал под названием "Почему Западу, и особенно Европе, нужна Россия", где с фактами на руках описывался простой посыл: "Для Европы сотрудничество с Россией жизненно необходимо", а "игнорирование потенциала сотрудничества с Россией по другим критическим вопросам, стоящим перед Европой, лишь ослабит способность самих европейцев справляться с самыми насущными вызовами, с которыми они сталкиваются".
Получается, что на данный момент создается парадоксальная ситуация: почти побежденная в речах евролидеров и разорванная на клочки Россия почему-то, оказывается, очень нужна Западу — причем до такой степени, что ее готовы рвать на части.
Что можно сказать на это? Спасибо за доверие, но руки держите при себе, могут пообломаться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
 
РоссияОБСЕТомас ГремингерТакер КарлсонNord StreamВладимир ПутинЕвропаУкраинаАналитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала