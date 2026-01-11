Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части

Пару дней назад на портале турецкого агентства Anadolu появилось очень интересное интервью с бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, где он поставил жирнющую точку в отношениях Европы и России: "К 2025 году Европа в значительной степени отказалась от каких-либо оставшихся надежд на скорую нормализацию. Отношения стабилизировались в формате "управляемой враждебности": санкции закрепились, энергетическое размежевание углубилось, а военное сдерживание стало основополагающим принципом".

Мысленному взору представился местами заржавевший железный занавес, жалобно поскрипывающий под порывами ледяного ветра холодной войны 2.0, и надорванный плакат с надписью "Русские! У вас осталось "Орешников" всего на три Украины ! Сдавайтесь".

Впрочем, потенциальный апокалипсис продолжался недолго. Сначала французский президент Макрон как-то неприлично засуетился и заявил, что хочет поговорить с Путиным , причем "как можно скорее", а за ним и премьер Италии Мелони сообщила, что, оказывается, "для Европы настало время говорить с Россией".

Настроенные на затяжное противостояние и неизбежное поражение России зрители были слегка раздражены, но не обескуражены: ровно до того момента, пока им на глаза не попалась публикация в британском The Telegraph, посвященная страданиям Германии

Оказывается, "Германия стала непривлекательным местом для инвестиций энергоемких отраслей и представляет собой политически нестабильный ландшафт, в котором будущее отношений с Россией продолжает играть ключевую роль". Ведущие политические партии "требуют возобновить неограниченную торговлю с Россией", снять санкции и восстановить газопроводы Nord Stream . Многие руководители немецких компаний с нетерпением ждут окончания войны на Украине, чтобы возобновить импорт из России".

Как и предсказывалось ранее, на глазах рисуется ситуация, когда европейские страны, брошенные главным союзником, сообразили, что через официально русофобский Брюссель в Россию им дорога заказана, и теперь пытаются по-тихому установить индивидуальные двусторонние контакты, держа в голове русскую поговорку про тапочки.

И тут интернет-бомбу бросил американский журналист и влиятельный активист движения MAGA Такер Карлсон : он заявил, что все это ерунда, Россия нужна только Америке — и только Америке одной.

По его словам:

США необходимо иметь отношения с Россией. Причина предельно проста — масштаб и ресурсы. Россия — крупнейшая страна в мире. У нее больше всего ресурсов в мире. Это энергия, нефть и газ. Это всевозможные полезные ископаемые. Это золото.

Нужно быть в союзе с Россией. Главное, чего нельзя допустить, это формирования российско-китайского блока. Потому что в этом случае Запад столкнется с большинством населения планеты, самым крупным населенным блоком в мире, крупнейшей сушей и крупнейшей экономикой мира, если объединить эти две страны.

Возвращение России в союз с Соединенными Штатами навсегда обеспечит Трампу место в истории как герою. Россия жизненно необходима Соединенным Штатам.

На этом месте можно экспертно заявить, что господин Карлсон никто и звать его никак. И выражает он свое сугубо частное и никому не нужное мнение. И вообще — он брал интервью у Путина, а значит, его уже давно завербовало НКВД.

По поводу статуса Такера Карлсона в американском политикуме можно погуглить самим, а лучше обратимся к самой жестокой форме распаковывания реальности — первоисточникам.

В 2011 году премьер-министр России Владимир Путин опубликовал статью о том, что было бы хорошо организовать общее пространство экономического развития и безопасности "от Владивостока до Лиссабона".

Американцы заволновались и поручили особой группе влиятельных экспертов, так называемой Task Force, провести всестороннюю ревизию американо-российских отношений и дать свои рекомендации. Вот краткий вывод доклада: "Неспособность установить постоянные рабочие отношения с Россией окажется для Соединенных Штатов чрезвычайно дорогостоящей. Выбор очевиден: Соединенные Штаты должны добиваться устойчивого сотрудничества с Россией для продвижения жизненно важных американских национальных интересов".

По единодушному мнению американских и европейских экспертов, именно Россия является той "золотой акцией", наличие которой может обеспечить лидерство каждому из отдельно взятых центров силы.

В свое время на экспертном ресурсе European Leadership Network появился интересный материал под названием "Почему Западу, и особенно Европе, нужна Россия", где с фактами на руках описывался простой посыл: "Для Европы сотрудничество с Россией жизненно необходимо", а "игнорирование потенциала сотрудничества с Россией по другим критическим вопросам, стоящим перед Европой, лишь ослабит способность самих европейцев справляться с самыми насущными вызовами, с которыми они сталкиваются".

Получается, что на данный момент создается парадоксальная ситуация: почти побежденная в речах евролидеров и разорванная на клочки Россия почему-то, оказывается, очень нужна Западу — причем до такой степени, что ее готовы рвать на части.