Рейтинг@Mail.ru
В Роснедрах рассказали, где запасы нефти приросли сильнее всего - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/rosnedra-2067197594.html
В Роснедрах рассказали, где запасы нефти приросли сильнее всего
В Роснедрах рассказали, где запасы нефти приросли сильнее всего - РИА Новости, 11.01.2026
В Роснедрах рассказали, где запасы нефти приросли сильнее всего
Основной прирост запасов нефти в 2025 году в России обеспечили Карасевское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и Приразломное месторождение в... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T09:07:00+03:00
2026-01-11T09:07:00+03:00
экономика
россия
баренцево море
красноярский край
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg
https://ria.ru/20260108/neft-2066801527.html
россия
баренцево море
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c26e37611c9cead0340b916d343300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, баренцево море, красноярский край, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Баренцево море, Красноярский край, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В Роснедрах рассказали, где запасы нефти приросли сильнее всего

Роснедра: основной прирост запасов нефти обеспечило Карасевское месторождение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Основной прирост запасов нефти в 2025 году в России обеспечили Карасевское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и Приразломное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Основной прирост запасов нефти отмечается в ЯНАО на Карасевском месторождении и в ХМАО-Югре на Приразломном месторождении", - сказал он.
Больше всего новых запасов газа было поставлено на баланс на шельфе Баренцева моря - на Ледовом месторождении, в ЯНАО - на Тамбейском и Верхне-Чассельском, в Якутии - на Соболох-Неджеинском, в Красноярском крае - на Мезенинском.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
 
ЭкономикаРоссияБаренцево мореКрасноярский крайФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала