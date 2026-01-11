В Роснедрах рассказали, где запасы нефти приросли сильнее всего

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Основной прирост запасов нефти в 2025 году в России обеспечили Карасевское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и Приразломное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.