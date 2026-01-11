Рейтинг@Mail.ru
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область
15:40 11.01.2026 (обновлено: 16:19 11.01.2026)
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область
россия, воронежская область, украина, мария захарова
Россия, Воронежская область, Украина, Мария Захарова
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу случившегося.
Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны РФ, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
Россия, Воронежская область, Украина, Мария Захарова
 
 
