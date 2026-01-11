https://ria.ru/20260111/rf-2067238506.html
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область - РИА Новости, 11.01.2026
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область
Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:40:00+03:00
2026-01-11T15:40:00+03:00
2026-01-11T16:19:00+03:00
россия
воронежская область
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067223594.html
россия
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, украина, мария захарова
Россия, Воронежская область, Украина, Мария Захарова
В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область
Захарова: организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание