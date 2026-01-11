https://ria.ru/20260111/rf-2067216647.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 11.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных и 21 автомобиль в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T12:30:00+03:00
2026-01-11T12:30:00+03:00
2026-01-11T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917065_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_a70ef2cccc2892fc1c32846c3ce4a66b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917065_201:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5343db2e0fdf354d4abcab0555b89b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра"