Рейс из Шереметьево в Магадан вылетел с задержкой на 12 часов

МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Рейс из столичного аэропорта "Шереметьево" в Магадан вылетел спустя 12 часов задержки, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой в Telegram-канале.
"Из аэропорта "Шереметьево" вылетел рейс авиакомпании "Россия" в Магадан, который по расписанию должен был отправиться в 20.00 10 января", - говорится в сообщении.
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа
10 января, 15:23
Береговой добавил, что минтранс Магаданской области организует перевозку пассажиров из магаданского аэропорта "Сокол" до города.
"Пассажиров, которым требуется транспорт до города, на привокзальной площади терминала будут ожидать автобусы красного цвета. Также в аэропорту будет находиться сотрудник минтранса Магаданской области для координации и помощи пассажирам", - уточнил руководитель ЦУР региона.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что на обратный рейс из Магадана, который тоже задерживается, зарегистрировались 350 пассажиров.
"В аэропорту Магадана задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Россия", запланированный в 14.30 (06.30 мск). Расчетное время отправления сегодня в 23.00 (15.00 мск). На рейс зарегистрированы более 350 пассажиров. Магаданской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", - сообщает ведомство.