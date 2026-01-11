Рейс из Шереметьево в Магадан вылетел с задержкой на 12 часов

"Пассажиров, которым требуется транспорт до города, на привокзальной площади терминала будут ожидать автобусы красного цвета. Также в аэропорту будет находиться сотрудник минтранса Магаданской области для координации и помощи пассажирам", - уточнил руководитель ЦУР региона.