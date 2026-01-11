Британия разработает для Украины ракеты с дальностью полета 500 километров

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новая британская баллистическая ракета Nightfall дальностью более 500 км разрабатывается для Киева, следует из пресс-релиза минобороны Великобритании.
«
"Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты, которые увеличат огневую мощь Украины... В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью действия более 500 километров", - говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании на сайте правительства.
Отмечается, что ракеты будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками.
В конце августа2025 года министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.