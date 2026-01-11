Рейтинг@Mail.ru
Британия разработает для Украины ракеты с дальностью полета 500 километров
22:32 11.01.2026 (обновлено: 22:44 11.01.2026)
Британия разработает для Украины ракеты с дальностью полета 500 километров
Новая британская баллистическая ракета Nightfall дальностью более 500 км разрабатывается для Киева, следует из пресс-релиза минобороны Великобритании. РИА Новости, 11.01.2026
украина, киев, в мире, великобритания, россия, нато, сергей лавров
Украина, Киев, В мире, Великобритания, Россия, НАТО, Сергей Лавров
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новая британская баллистическая ракета Nightfall дальностью более 500 км разрабатывается для Киева, следует из пресс-релиза минобороны Великобритании.
«
"Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты, которые увеличат огневую мощь Украины... В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью действия более 500 километров", - говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании на сайте правительства.
Отмечается, что ракеты будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками.
В конце августа2025 года министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
Вчера, 16:16
 
УкраинаКиевВ миреВеликобританияРоссияНАТОСергей Лавров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
