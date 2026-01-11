СМИ: часть выпущенных США по ИГ* в Нигерии ракет Tomahawk не сдетонировала

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четыре из 16 ракет Tomahawk, выпущенные США по террористам в Нигерии в конце декабря, по всей видимости, не сдетонировали, сообщает газета Четыре из 16 ракет Tomahawk, выпущенные США по террористам в Нигерии в конце декабря, по всей видимости, не сдетонировали, сообщает газета Washington Post со ссылкой на нигерийских официальных лиц.

Последний удар США против Нигерии пришелся на декабрь прошлого года: тогда Штаты ударили по ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) в северно-западной части страны.

"Боеголовки четырех из 16 ракет Tomahawk, которые были выпущены той ночью, судя по всему, не сдетонировали", - пишет издание.

По данным газеты, одна из неразорвавшихся ракет оказалась на луковом поле в деревне Джабо, другая угодила в жилые постройки в населенном пункте Оффа. Еще одна упала в сельскохозяйственном поле рядом с Оффа, а четвертую нигерийская полиция нашла в лесу в районе населенного пункта Зугурма.

Как заявили газете нигерийские и западные аналитики, маловероятно, что удары были нанесены по руководящим членам ИГ*. Вероятнее всего, целями ударов были менее высокопоставленные боевики группировки Лакурава.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут учить других пользоваться ракетами Tomahawk. "Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок", - заявил тогда Трамп.

Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.