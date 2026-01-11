В Раде рассмотрят законопроект об отмене отсрочки для мужчин старше 25 лет

В 2024 году министерство образования и науки Украины запретило очное обучение в аспирантуре по контракту. Как тогда заявили в министерстве, такой шаг был принят для того, чтобы "обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент уклонения от мобилизации". В июне 2025 года Киевский окружной административный суд отменил данное решение. В 2024 году заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщал, что почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов за пять месяцев того года на фоне активной мобилизации. В апреле 2025 года Винницкий заявил, что в результате проверок из украинских вузов были отчислены три тысячи аспирантов, поступивших еще в 2023 году.