В Раде рассмотрят законопроект об отмене отсрочки для мужчин старше 25 лет

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Проект закона, который предполагает отмену отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет, поступающих в учреждения профессионального или высшего образования, рассмотрят во втором чтении в Верховной раде, рассказал украинский депутат Сергей Бабак.
"Один из таких (законопроектов Украины, связанных с отсрочкой для мужчин призывного возраста - ред.) законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины возрастом 25+, которые будут поступать в заведения высшего образования, или профессионального, или профессионального предвысшего образования не будут иметь права на отсрочку", - сказал депутат в эфире телемарафона "Единые новости".
В декабре 2025 года Бабак рассказал, что анализ 2024 и 2025 годов показал такие тенденции, как резкий рост заинтересованности профессиональным предвысшим образованием среди мужчин старше 25 лет. В 2024 году больше всего мужчин в возрасте от 25 лет вступили именно на этот уровень образования – 55 581 человек. В 2025 году эта закономерность сохранилась, но уже в меньшей степени – было 24 819 поступающих.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко в 2025 году предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют в вузы мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.
В 2024 году министерство образования и науки Украины запретило очное обучение в аспирантуре по контракту. Как тогда заявили в министерстве, такой шаг был принят для того, чтобы "обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент уклонения от мобилизации". В июне 2025 года Киевский окружной административный суд отменил данное решение. В 2024 году заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщал, что почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов за пять месяцев того года на фоне активной мобилизации. В апреле 2025 года Винницкий заявил, что в результате проверок из украинских вузов были отчислены три тысячи аспирантов, поступивших еще в 2023 году.