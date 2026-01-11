Рейтинг@Mail.ru
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов - РИА Новости, 11.01.2026
13:49 11.01.2026 (обновлено: 13:55 11.01.2026)
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов
россия, курская область, белгородская область, безопасность
Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над над двумя регионами Российской Федерации за пять часов сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Одиннадцатого января текущего года в период с 08.00 до 13.00 дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Россия Курская область Белгородская область Безопасность
 
 
