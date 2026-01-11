https://ria.ru/20260111/pvo-2067224672.html
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов
Средства ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над над двумя регионами Российской Федерации за пять часов сообщило журналистам Минобороны... РИА Новости, 11.01.2026
ПВО за пять часов сбила семь украинских дронов
ПВО за пять часов сбила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями