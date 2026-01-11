"Помоги нам!" Слова британского министра о Путине вызвали ярость на Западе

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Express бурно отреагировали на заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина.

"Это доказывает, что нами правит кучка бесполезных идиотов. Может быть, ему и премьер-министру Киру Стармеру самим похитить Путина ? Как только в голову пришла такая идея, лучше бы помолчали", — написал один из комментаторов.

"Действуй, парнишка. Посмотрим, что у тебя из этого выйдет", — иронично отметил другой.

"Может, эти забавные марионетки еще что-нибудь идиотское выдумают? Боже, помоги нам! Они выставили себя таким посмешищем", — поделился мнением еще один пользователь.

"Похищайте Зеленского и расследуйте, откуда он взял деньги", — высказался четвертый.

"Это, пожалуй, самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал, даже от таких чудаков. Эти люди действительно живут в мире фантазий", — заключили читатели.

Ранее The Telegraph сообщила, что глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить Владимира Путина. В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев

