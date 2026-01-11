Рейтинг@Mail.ru
"Помоги нам!" Слова британского министра о Путине вызвали ярость на Западе
20:20 11.01.2026
"Помоги нам!" Слова британского министра о Путине вызвали ярость на Западе
"Помоги нам!" Слова британского министра о Путине вызвали ярость на Западе
Читатели Daily Express бурно отреагировали на заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира... РИА Новости, 11.01.2026
"Помоги нам!" Слова британского министра о Путине вызвали ярость на Западе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина.
"Это доказывает, что нами правит кучка бесполезных идиотов. Может быть, ему и премьер-министру Киру Стармеру самим похитить Путина? Как только в голову пришла такая идея, лучше бы помолчали", — написал один из комментаторов.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети
Вчера, 19:17
"Действуй, парнишка. Посмотрим, что у тебя из этого выйдет", — иронично отметил другой.
"Может, эти забавные марионетки еще что-нибудь идиотское выдумают? Боже, помоги нам! Они выставили себя таким посмешищем", — поделился мнением еще один пользователь.
"Похищайте Зеленского и расследуйте, откуда он взял деньги", — высказался четвертый.
"Это, пожалуй, самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал, даже от таких чудаков. Эти люди действительно живут в мире фантазий", — заключили читатели.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
Вчера, 16:16
Ранее The Telegraph сообщила, что глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить Владимира Путина. В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев.
США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
Вчера, 15:00
 
