"Помоги нам!" Слова британского министра о Путине вызвали ярость на Западе
Читатели Daily Express бурно отреагировали на заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира... РИА Новости, 11.01.2026
2026
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Читатели Daily Express
бурно отреагировали на заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина.
"Это доказывает, что нами правит кучка бесполезных идиотов. Может быть, ему и премьер-министру Киру Стармеру
самим похитить Путина
? Как только в голову пришла такая идея, лучше бы помолчали", — написал один из комментаторов.
"Действуй, парнишка. Посмотрим, что у тебя из этого выйдет", — иронично отметил другой.
"Может, эти забавные марионетки еще что-нибудь идиотское выдумают? Боже, помоги нам! Они выставили себя таким посмешищем", — поделился мнением еще один пользователь.
"Похищайте Зеленского и расследуйте, откуда он взял деньги", — высказался четвертый.
"Это, пожалуй, самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал, даже от таких чудаков. Эти люди действительно живут в мире фантазий", — заключили читатели.
Ранее The Telegraph сообщила, что глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили
хочет похитить Владимира Путина. В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев
.
США
третьего января провели операцию в Венесуэле
, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро
с супругой Силией Флорес
и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк
, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас
в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН
, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес
. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай
, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.