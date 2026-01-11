https://ria.ru/20260111/putin-2067218819.html
Путин проведет совещание с правительством на следующей неделе
Путин проведет совещание с правительством на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2026
Путин проведет совещание с правительством на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва... РИА Новости, 11.01.2026
россия
политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Путин примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание