Путин проведет совещание с правительством на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2026
12:45 11.01.2026
Путин проведет совещание с правительством на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином
2026
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
"На следующей неделе готовится церемония вручения верительных грамот. Послы разных стран передают президенту письма от своих лидеров с просьбой верить всему тому, что говорит и делает посол от имени своего государства... Также на следующей неделе готовится первое в новом году совещание с кабинетом министров", - сообщили в программе.
Также на следующей неделе в графике главы государства значится множество рабочих встреч.
Отрывок из телепрограммы выложил в Telegram-канале её автор и ведущий Павел Зарубин.
