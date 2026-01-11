Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке начался многотысячный антиправительственный протест - РИА Новости, 11.01.2026
22:57 11.01.2026
В Нью-Йорке начался многотысячный антиправительственный протест
В Нью-Йорке начался многотысячный антиправительственный протест
В Нью-Йорке начался многотысячный антиправительственный протест
Несколько тысяч человек вышли на протест в Нью-Йорке против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2026
в мире
венесуэла
сша
миннеаполис
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
миннеаполис
нью-йорк (город)
В Нью-Йорке начался многотысячный антиправительственный протест

РИА Новости: в Нью-Йорке тысячи человек вышли на протест против политики Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке
Полицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Полицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на протест в Нью-Йорке против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Воскресный протест в Нью-Йорке собрал тысячи человек. Активисты идут маршем по Пятой авеню, на которой, в частности, располагается Trump Tower (возле нее тоже бастовали). Протестующие пришли с плакатами с критикой службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), действий Соединенных Штатов против Венесуэлы и "королевской" политики властей страны. Слышны и лозунги "нет королям", "к черту ICE" и "нет войнам!"
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции в Венесуэле
6 января, 19:00
По состоянию на 14.30 (22.30 мск) акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Акция протеста против атак США на Венесуэлу в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Рио-де-Жанейро прошла акция против атак США на Венесуэлу
6 января, 06:29
Кроме того, волна протестов захлестнула крупные города США после ЧП в Миннеаполисе.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Десятки человек стоят у суда в Нью-Йорке перед заседанием по Мадуро
5 января, 17:57
 
