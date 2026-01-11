В Кемеровской области нашли тело пропавшего подростка

КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Тело пропавшего 8 января в городе Прокопьевске Кемеровской области 17-летнего юноши нашли на улице, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщение о безвестном исчезновении в Прокопьевске 17-летнего юноши поступило в правоохранительные органы 9 января. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку по ст. 105 УК РФ (убийство).
"Установлено, что 8 января 2026 года несовершеннолетний вышел из автомобиля своего знакомого на улицу и пропал. 10 января 2026 года в ходе поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено по улице Проектной без признаков насильственной смерти", – сообщает ведомство.
В данный момент следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.
