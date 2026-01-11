https://ria.ru/20260111/primore-2067196016.html
В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой
В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой
уссурийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв - РИА Новости.
Полиция задержала жительницу Приморья, которая спровоцировала конфликт с водителем прибывшей на вызов " скорой" и разбила стекло двери спецмашины, сообщает региональное УМВД
.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга.
По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России
по Уссурийску
поступило сообщение водителя бригады скорой медицинской помощи о том, что во дворе дома на улице Ушакова неизвестная женщина повредила стекло водительской двери спецавтомобиля.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность, местонахождение и доставили в отдел полиции 50-летнюю местную жительницу — участницу инцидента. Установлено, что женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются размер причиненного ущерба.