В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой

В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность, местонахождение и доставили в отдел полиции 50-летнюю местную жительницу — участницу инцидента. Установлено, что женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию", - говорится в сообщении.