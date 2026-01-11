Рейтинг@Mail.ru
В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой - РИА Новости, 11.01.2026
08:29 11.01.2026
В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой
В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой
Полиция задержала жительницу Приморья, которая спровоцировала конфликт с водителем прибывшей на вызов " скорой" и разбила стекло двери спецмашины
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
уссурийск
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой

В Приморье задержали женщину, которая разбила стекло в машине скорой

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв - РИА Новости. Полиция задержала жительницу Приморья, которая спровоцировала конфликт с водителем прибывшей на вызов " скорой" и разбила стекло двери спецмашины, сообщает региональное УМВД.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга.
В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи
В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи
29 декабря 2025, 10:07
По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийску поступило сообщение водителя бригады скорой медицинской помощи о том, что во дворе дома на улице Ушакова неизвестная женщина повредила стекло водительской двери спецавтомобиля.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность, местонахождение и доставили в отдел полиции 50-летнюю местную жительницу — участницу инцидента. Установлено, что женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются размер причиненного ущерба.
Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу
Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу
4 июля 2025, 14:58
 
ПроисшествияУссурийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
