Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный приговор Шишкану
03:20 11.01.2026
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный приговор Шишкану
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный приговор Шишкану

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ 10 февраля рассмотрит жалобу защиты криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана), в которой адвокат просит отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что судебное заседание назначено на 9.30 мск 10 февраля.
Как ранее сообщила РИА Новости адвокат фигуранта Елена Сенина, в жалобе защита просит отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Само дело рассматривали в закрытом формате. Апелляционный военный суд в начале 2025 года признал приговор Медведеву законным.
Фигурантами дела, помимо Шишкана, являлись ещё 17 человек, они получили наказания от пожизненного лишения свободы до условного срока.
Приговор был вынесен на основе обвинительного вердикта присяжных. Было установлено, что ранее не судимый Медведев и соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову, и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.
Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
В зависимости от роли каждого фигуранты дела были признаны виновными в совершении таких преступлений, как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.
