Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента
11.01.2026
ТОКИО, 11 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты парламента, созыв которого намечен на 23 января, сообщило агентство Киодо
.
Роспуск нижней палаты в ближайшее время на фоне стабильно высоких рейтингов правительства Такаити
позволит укрепить позиции партии в палате, тогда как сейчас правящей коалиции ЛДП и Партии обновления Японии
(Ниппон исин-но кай) едва удалось получить чуть больше половины мест – 233 из 465.
В то же время в интервью телеканалу NHK, которое было записано 8 января и вышло в эфир в воскресенье, на вопрос о роспуске нижней палаты Такаити заявила о приоритете первоочередных задач, имея в виду меры по борьбе с ростом цен и укреплению экономики.
В самой партии и оппозиции идея роспуска нижней палаты была воспринята неоднозначно из-за того, что это может поставить под вопрос принятие бюджета на новый финансовый год (1 апреля 2026-31 марта 2027 года) до начала фингода, а это означало бы, что такие приоритетные направления как борьба с ростом цен и другие меры могут быть сдвинуты на апрель, когда новый финансовый год уже начнется.
Если 23 января нижняя палата будет распущена, то выборы могут состояться 8 или 17 февраля.