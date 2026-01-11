Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента

В то же время в интервью телеканалу NHK, которое было записано 8 января и вышло в эфир в воскресенье, на вопрос о роспуске нижней палаты Такаити заявила о приоритете первоочередных задач, имея в виду меры по борьбе с ростом цен и укреплению экономики.

В самой партии и оппозиции идея роспуска нижней палаты была воспринята неоднозначно из-за того, что это может поставить под вопрос принятие бюджета на новый финансовый год (1 апреля 2026-31 марта 2027 года) до начала фингода, а это означало бы, что такие приоритетные направления как борьба с ростом цен и другие меры могут быть сдвинуты на апрель, когда новый финансовый год уже начнется.