Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента
11:31 11.01.2026
Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента
Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента - РИА Новости, 11.01.2026
Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты... РИА Новости, 11.01.2026
В мире, Япония, Санаэ Такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии сообщила руководству ЛДП о возможном роспуске парламента

Премьер Японии сообщила ЛДП о возможном роспуске парламента 23 января

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 11 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты парламента, созыв которого намечен на 23 января, сообщило агентство Киодо.
Роспуск нижней палаты в ближайшее время на фоне стабильно высоких рейтингов правительства Такаити позволит укрепить позиции партии в палате, тогда как сейчас правящей коалиции ЛДП и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) едва удалось получить чуть больше половины мест – 233 из 465.
В Японии заявили о необходимости контактов с Россией
8 января, 09:17
В Японии заявили о необходимости контактов с Россией
8 января, 09:17
В то же время в интервью телеканалу NHK, которое было записано 8 января и вышло в эфир в воскресенье, на вопрос о роспуске нижней палаты Такаити заявила о приоритете первоочередных задач, имея в виду меры по борьбе с ростом цен и укреплению экономики.
В самой партии и оппозиции идея роспуска нижней палаты была воспринята неоднозначно из-за того, что это может поставить под вопрос принятие бюджета на новый финансовый год (1 апреля 2026-31 марта 2027 года) до начала фингода, а это означало бы, что такие приоритетные направления как борьба с ростом цен и другие меры могут быть сдвинуты на апрель, когда новый финансовый год уже начнется.
Если 23 января нижняя палата будет распущена, то выборы могут состояться 8 или 17 февраля.
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели
Вчера, 05:21
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели
Вчера, 05:21
 
