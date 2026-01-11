Рейтинг@Mail.ru
Правительство будет продвигать продукцию традиционных промыслов за рубежом - РИА Новости, 11.01.2026
11:10 11.01.2026
Правительство будет продвигать продукцию традиционных промыслов за рубежом
Правительство будет продвигать продукцию традиционных промыслов за рубежом - РИА Новости, 11.01.2026
Правительство будет продвигать продукцию традиционных промыслов за рубежом
Правительство РФ будет продвигать продукцию традиционных промыслов коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в России и за рубежом, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2026
экономика
север
дальний восток
россия
север
дальний восток
россия
экономика, север, дальний восток, россия
Экономика, Север, Дальний Восток, Россия
Правительство будет продвигать продукцию традиционных промыслов за рубежом

Правительство будет продвигать продукцию промыслов народов Севера за рубежом

© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАОЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ будет продвигать продукцию традиционных промыслов коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в России и за рубежом, сообщили в российском кабмине.
Правительство утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
"Ещё один вид поддержки – продвижение на внутренний и внешний рынки продукции традиционных промыслов. Она предполагает, что власти регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока ежегодно будут представлять такие товары на различных выставках и ярмарках", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Кроме того, власти намерены оказывать поддержку приоритетным направлениям сельского хозяйства и оленеводства. Ее объем будет зависеть от количества поступивших заявок.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Минцифры проработает подключение к интернету сел, где живут коренные народы
Вчера, 11:05
 
ЭкономикаСеверДальний ВостокРоссия
 
 
