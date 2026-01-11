https://ria.ru/20260111/pravitelstvo-2067208822.html
Правительство будет продвигать продукцию традиционных промыслов за рубежом
Правительство РФ будет продвигать продукцию традиционных промыслов коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в России и за рубежом, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2026
