В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка искусственного интеллекта - он требует все больше кадров по мере того, как нейросети внедряются в бизнес-процессы, а компании переходят от пилотных проектов к их промышленной эксплуатации, рассказала РИА Новости HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман.

"Рост потребности в ИИ-кадрах действительно опережает рост самого ИИ-рынка по нескольким причинам. ИИ масштабируется не как продукт, а как инфраструктура. Один и тот же рынок требует всё больше людей по мере того, как ИИ внедряется в существующие бизнес-процессы, а не только при создании новых продуктов. Переходы от пилотных проектов к промышленной эксплуатации требуют поддержки, адаптации, сопровождения и обучения пользователей, настройки моделей и процессов", - рассказала Зальцман.

Она объяснила, что внедрение ИИ в компании из разных секторов - банки, телеком, промышленность, ритейл, медицина, госсектор - формирует спрос на один и тот же пул специалистов. "Вопрос уже не в одном конкретном рынке, а в том, что практически все индустрии в один момент захотели одних и тех же людей", - добавила Зальцман.

Искусственный интеллект требует специалистов на каждом этапе - рынку нужны продакт-менеджеры в ИИ, дата-инженеры, архитекторы ИИ-моделей, специалисты по внедрению и эксплуатации решений.

"По нашим исследованиям существует большой разрыв. На одного реально востребованного специалиста приходится 3–4 человека с формальным обучением, но без практики, без опыта работы с данными, без понимания бизнеса и продукта. Эти люди требуют больших инвестиций времени и ресурсов для дообучения", - отметила эксперт.