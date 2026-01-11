Рейтинг@Mail.ru
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/potrebnost-2067208964.html
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ - РИА Новости, 11.01.2026
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ
Потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка искусственного интеллекта - он требует все больше кадров по мере того, как нейросети внедряются в РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T11:13:00+03:00
2026-01-11T11:13:00+03:00
технологии
россия
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20250916/tekhnologii-2042144015.html
https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, мтс
Технологии, Россия, МТС
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ

Зальцман: потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка искусственного интеллекта - он требует все больше кадров по мере того, как нейросети внедряются в бизнес-процессы, а компании переходят от пилотных проектов к их промышленной эксплуатации, рассказала РИА Новости HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман.
"Рост потребности в ИИ-кадрах действительно опережает рост самого ИИ-рынка по нескольким причинам. ИИ масштабируется не как продукт, а как инфраструктура. Один и тот же рынок требует всё больше людей по мере того, как ИИ внедряется в существующие бизнес-процессы, а не только при создании новых продуктов. Переходы от пилотных проектов к промышленной эксплуатации требуют поддержки, адаптации, сопровождения и обучения пользователей, настройки моделей и процессов", - рассказала Зальцман.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе
16 сентября 2025, 06:23
Она объяснила, что внедрение ИИ в компании из разных секторов - банки, телеком, промышленность, ритейл, медицина, госсектор - формирует спрос на один и тот же пул специалистов. "Вопрос уже не в одном конкретном рынке, а в том, что практически все индустрии в один момент захотели одних и тех же людей", - добавила Зальцман.
Искусственный интеллект требует специалистов на каждом этапе - рынку нужны продакт-менеджеры в ИИ, дата-инженеры, архитекторы ИИ-моделей, специалисты по внедрению и эксплуатации решений.
"По нашим исследованиям существует большой разрыв. На одного реально востребованного специалиста приходится 3–4 человека с формальным обучением, но без практики, без опыта работы с данными, без понимания бизнеса и продукта. Эти люди требуют больших инвестиций времени и ресурсов для дообучения", - отметила эксперт.
Большую точку напряжения создает и нехватка преподавателей, компетентных в этом сегменте. "Но появляются гибридные модели: привлечение практиков из индустрии в вузы, совместные программы университетов и компаний, корпоративные магистратуры и треки. В таких моделях меняется и роль преподавателя: он становится не просто носителем знаний, а фасилитатором, ментором и наставником, работающим с реальными кейсами", - добавила Зальцман.
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру
25 февраля 2025, 07:38
 
ТехнологииРоссияМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала