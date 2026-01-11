Рейтинг@Mail.ru
Посольство США пугает дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/posolstvo-2067184392.html
Посольство США пугает дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев
Посольство США пугает дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев - РИА Новости, 11.01.2026
Посольство США пугает дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев
Дружинники в Венесуэле устраивают блокпосты в поисках американцев и сторонников США, утверждают в американском посольстве в латиноамериканской стране. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T01:52:00+03:00
2026-01-11T01:52:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155268/80/1552688037_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_683aac7a48ae1dbf6e682c6210929f8c.jpg
https://ria.ru/20260111/neft-2067181565.html
https://ria.ru/20260110/ssha-2067169169.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155268/80/1552688037_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a59723c43d25acb8a71c6db74735b55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, ООН
Посольство США пугает дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев

Посольство США пугает граждан дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПосольство США в Венесуэле
Посольство США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Посольство США в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Дружинники в Венесуэле устраивают блокпосты в поисках американцев и сторонников США, утверждают в американском посольстве в латиноамериканской стране.
"Есть сообщения о том, что группы вооруженных формирований, известных как "колективос", устанавливают блокпосты на дорогах и обыскивают автомобили в поисках доказательства гражданства США или поддержки США. Гражданам США в Венесуэле следует сохранять бдительность и проявлять осторожность при передвижении по дорогам", – говорится в сообщении.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США
00:29
Там же отметили, что ситуация в стране остается неустойчивой, повторили призыв к гражданам США уехать из Венесуэлы.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп признался в любви к народу Венесуэлы
Вчера, 21:36
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Силия ФлоресООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала