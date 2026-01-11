Посольство США пугает дружинниками в Венесуэле, ищущими американцев

НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Дружинники в Венесуэле устраивают блокпосты в поисках американцев и сторонников США, утверждают в американском посольстве в латиноамериканской стране.

Там же отметили, что ситуация в стране остается неустойчивой, повторили призыв к гражданам США уехать из Венесуэлы.