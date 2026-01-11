https://ria.ru/20260111/polsha-2067256509.html
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске - РИА Новости, 11.01.2026
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Гданьска в Польше, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T18:28:00+03:00
2026-01-11T18:28:00+03:00
2026-01-11T18:28:00+03:00
в мире
гданьск
польша
краков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91453/12/914531230_0:466:4476:2983_1920x0_80_0_0_d3308ed5a899d261fc7f1d572e0600aa.jpg
https://ria.ru/20260106/parizh-2066662193.html
https://ria.ru/20251231/tusk-2065857632.html
гданьск
польша
краков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91453/12/914531230_150:0:4127:2983_1920x0_80_0_0_51563f2b8680de6ab7e9cbd2b46b682e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гданьск, польша, краков
В мире, Гданьск, Польша, Краков
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске
РИА Новости: сильный снегопад нарушил работу аэропорта Гданьска в Польше
ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Гданьска в Польше, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
В воскресенье прирост снежного покрова в Поморском воеводстве местами составил до 50 сантиметров. Сильный ветер также приводит к вьюгам, что еще больше затрудняет работу аэропорта.
«
"Непогода серьезно сказалась на расписании работы нашего аэропорта (Гданьска
- ред.). Часть рейсов отменена, многие задерживаются. Мы просим пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов и держать связь с авиакомпаниями", - сказал собеседник агентства.
По данным представителя аэрогавани, среднее опоздание прилета самолетов в аэропорт Гданьска составляет 888 минут, а среднее опоздание вылета - 60 минут.
Собеседник агентства добавил, что службы аэропорта интенсивно чистят взлетно-посадочную полосу, но, несмотря на это, некоторые пилоты не рискуют приземляться и уходят на запасные аэродромы.
В свою очередь, в аэропорту Кракова
объявили, что самолеты прибывают в основном по расписанию, однако среднее опоздание вылета составляет 46 минут.