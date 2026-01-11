Рейтинг@Mail.ru
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске - РИА Новости, 11.01.2026
18:28 11.01.2026
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске
в мире
гданьск
польша
краков
гданьск
польша
краков
в мире, гданьск, польша, краков
В мире, Гданьск, Польша, Краков
Снегопад в Польше
Снегопад в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Гданьска в Польше, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
В воскресенье прирост снежного покрова в Поморском воеводстве местами составил до 50 сантиметров. Сильный ветер также приводит к вьюгам, что еще больше затрудняет работу аэропорта.
«
"Непогода серьезно сказалась на расписании работы нашего аэропорта (Гданьска - ред.). Часть рейсов отменена, многие задерживаются. Мы просим пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов и держать связь с авиакомпаниями", - сказал собеседник агентства.
По данным представителя аэрогавани, среднее опоздание прилета самолетов в аэропорт Гданьска составляет 888 минут, а среднее опоздание вылета - 60 минут.
Собеседник агентства добавил, что службы аэропорта интенсивно чистят взлетно-посадочную полосу, но, несмотря на это, некоторые пилоты не рискуют приземляться и уходят на запасные аэродромы.
В свою очередь, в аэропорту Кракова объявили, что самолеты прибывают в основном по расписанию, однако среднее опоздание вылета составляет 46 минут.
В миреГданьскПольшаКраков
 
 
