Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске

ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Гданьска в Польше, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

В воскресенье прирост снежного покрова в Поморском воеводстве местами составил до 50 сантиметров. Сильный ветер также приводит к вьюгам, что еще больше затрудняет работу аэропорта.

« "Непогода серьезно сказалась на расписании работы нашего аэропорта ( Гданьска - ред.). Часть рейсов отменена, многие задерживаются. Мы просим пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов и держать связь с авиакомпаниями", - сказал собеседник агентства.

По данным представителя аэрогавани, среднее опоздание прилета самолетов в аэропорт Гданьска составляет 888 минут, а среднее опоздание вылета - 60 минут.

Собеседник агентства добавил, что службы аэропорта интенсивно чистят взлетно-посадочную полосу, но, несмотря на это, некоторые пилоты не рискуют приземляться и уходят на запасные аэродромы.