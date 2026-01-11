Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Поезд Деда Мороза завершил путешествие в этом сезоне, проехав более 20 тысяч километров.

« "В юбилейном сезоне волшебный состав преодолел более 20 000 километров от Владивостока до Мурманска, побывав и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале. Промчавшись по центральной части России-матушки, он завершил путь на родине Деда Мороза - в сказочном сердце Вологодчины, нашем любимом Великом Устюге", - говорится в Telegram-канале Всероссийского Деда Мороза.

Зимний волшебник по традиции встретился с детьми и взрослыми, чтобы тепло поздравить всех с наступившим Новым годом.

« "Пусть ваша жизнь наполнится счастливыми мгновениями, а чудеса всегда будут рядом. Верьте в добрую сказку, ведь она живет в каждом благом деле, в каждом искреннем слове да в каждом любящем сердце!", - пожелал жителям и гостям Великого Устюга Дед Мороз.

Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Ежегодно Всероссийский Дед Мороз отправляет в увлекательное путешествие свою празднично оформленную передвижную резиденцию вместе с помощниками. За 5 лет существования проекта поезд посетил 370 больших и малых городов (многие из них неоднократно), проехав более 120 тысяч километров.