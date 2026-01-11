Рейтинг@Mail.ru
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг
15:06 11.01.2026 (обновлено: 23:49 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/poezd-2067282726.html
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг - РИА Новости, 11.01.2026
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг
Поезд Деда Мороза завершил путешествие в этом сезоне, проехав более 20 тысяч километров. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:06:00+03:00
2026-01-11T23:49:00+03:00
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

Поезд Деда Мороза завершил путешествие, проехав более 20 тысяч километров

Поезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Поезд Деда Мороза. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Поезд Деда Мороза завершил путешествие в этом сезоне, проехав более 20 тысяч километров.
"В юбилейном сезоне волшебный состав преодолел более 20 000 километров от Владивостока до Мурманска, побывав и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале. Промчавшись по центральной части России-матушки, он завершил путь на родине Деда Мороза - в сказочном сердце Вологодчины, нашем любимом Великом Устюге", - говорится в Telegram-канале Всероссийского Деда Мороза.

Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг
1 января, 03:11
Зимний волшебник по традиции встретился с детьми и взрослыми, чтобы тепло поздравить всех с наступившим Новым годом.
"Пусть ваша жизнь наполнится счастливыми мгновениями, а чудеса всегда будут рядом. Верьте в добрую сказку, ведь она живет в каждом благом деле, в каждом искреннем слове да в каждом любящем сердце!", - пожелал жителям и гостям Великого Устюга Дед Мороз.
Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Ежегодно Всероссийский Дед Мороз отправляет в увлекательное путешествие свою празднично оформленную передвижную резиденцию вместе с помощниками. За 5 лет существования проекта поезд посетил 370 больших и малых городов (многие из них неоднократно), проехав более 120 тысяч километров.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам
19 ноября 2025, 10:18
 
