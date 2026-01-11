https://ria.ru/20260111/pobeda-2067204028.html
Авиакомпания "Победа" вошла в штатное выполнение плана полетов
Авиакомпания "Победа" полностью вышла в штатное суточное расписание к 09.00 мск 11 января, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 11.01.2026
россия
