"Божечки, сперва Стармер держится за ручки с Макроном и Зеленским, словно детишки в хороводе, а теперь Хили изъявил желание похитить Путина... Просто заткнись и не позорься!" — написал Mark Wood.

"Так валяй же, возьми и выкради его, ага! Ты и двух дней не проживешь — и поделом!" — указал Charles de Freitas.

"Великобритания не в том состоянии, чтобы затевать ссору с Россией. Если уж мы хотим вести дипломатию канонерок, сначала нужно восстановить вооруженные силы до убедительного уровня", — подчеркнул Neil Holden.