14:31 11.01.2026
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали переполох на Западе
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали переполох на Западе
в мире, россия, венесуэла, великобритания, владимир путин, джон хили, николас мадуро, оон
В мире, Россия, Венесуэла, Великобритания, Владимир Путин, Джон Хили, Николас Мадуро, ООН

Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали переполох на Западе

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о его желании похитить президента России Владимира Путина.
"Божечки, сперва Стармер держится за ручки с Макроном и Зеленским, словно детишки в хороводе, а теперь Хили изъявил желание похитить Путина... Просто заткнись и не позорься!" — написал Mark Wood.
"Любопытно, как же он это провернет. Россия убедительно ответила на попытку Зеленского убрать Путина, а это гораздо серьезнее, чем задушевные разговоры о своих сокровенных желаниях", — отметил Sunil Abeyratne.
"Так валяй же, возьми и выкради его, ага! Ты и двух дней не проживешь — и поделом!" — указал Charles de Freitas.
"Великобритания не в том состоянии, чтобы затевать ссору с Россией. Если уж мы хотим вести дипломатию канонерок, сначала нужно восстановить вооруженные силы до убедительного уровня", — подчеркнул Neil Holden.
США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
