Пассажиры рейса UTair из Дубая смогут получить свой багаж во Внуково

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании UTair из Дубая в московский аэропорт "Внуково", которые не смогли получить свой багаж в субботу, могут сделать это в авиагавани, сообщили в аэропорту.

Багаж можно получить лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку, они получат свой багаж в ближайшее время.