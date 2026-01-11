Пассажиры рейса UTair из Дубая смогут получить свой багаж во Внуково

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании UTair из Дубая в московский аэропорт "Внуково", которые не смогли получить свой багаж в субботу, могут сделать это в авиагавани, сообщили в аэропорту.
Ранее "Внуково" сообщал, что 68 единиц багажа пассажиров рейса UT-716, прилетевшего в Москву в 02.11 субботы, не были загружены в аэропорту отправления.
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели 10.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения. Он доставлен в полном объеме", - говорится в сообщении.
Багаж можно получить лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку, они получат свой багаж в ближайшее время.
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом
10 января, 17:23