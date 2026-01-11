В подмосковном пансионате, где от отравления умерли люди, нашли нарушения

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Порядка десяти нарушений санитарно-эпидемиологических требований установили в ходе проверки в пансионате в подмосковном Видном, где отравились 54 человека, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Отравление постояльцев пансионата "Долгожитель" произошло в декабре. Всего заболели 54 человека, 45 из них были госпитализированы, сообщал Видновский суд. Шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток, уточнял подмосковный СК . По данным исследования, у заболевших выявлены признаки шигеллеза, сообщали в прокуратуре Подмосковья . В пресс-службе суда добавляли, что из-за пищевого отравления умерли пожилые люди 1932, 1938, 1941 и 1946 годов рождения.

Согласно документам, санитарно-эпидемиологическое расследование об отравлении постояльцев пансионата проводилось на основании поступившей информации в Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора из подстанции скорой медицинской помощи.

Так, в ходе расследования, в том числе, выяснилось, что в пансионате не было централизованной подачи горячей воды для мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены. Вода подавалась из собственной скважины, не имеющей лицензии, лабораторный контроль качества воды не проводился, отмечается в материалах.

Также в них говорится, что на кухне отсутствовали меню, технологические карты и технологические инструкции по изготовлению продукции; помещение для приготовления пищи не было оснащено технологическим оборудованием, холодильным оборудованием для хранения сырья и полуфабрикатов, готовой продукции.

"Отсутствуют отдельные моечные ванны для обработки сырой птицы, для обработки сырой рыбы, моечные ванны для обработки сырого мяса. Отсутствуют отдельные производственные столы для приготовления полуфабрикатов из мяса птицы. Отсутствуют моечные ванны для обработки столовой посуды, кухонной посуды", – указано в документах.

Сообщается, что в двух имеющиеся бытовых холодильниках был нарушен температурный режим, "что подтверждается подтёками воды, плесенью". Также в холодильнике хранилась готовая продукция с истекшим сроком годности.

Таким образом, владелец пансионата нарушил "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению", уточняется в документах.

Представитель пансионата - генеральный директор - просила суд рассмотреть дело в ее отсутствие и сообщала, что вину признает.

Видновский городской суд Московской области 20 декабря на 90 суток приостановил работу пансионата.