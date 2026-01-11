СМИ: последние курдские бойцы покинули подконтрольный район в Алеппо

Ранее сообщалось, что бойцы СДС будут организованно выведены в пятницу из кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо на северо-восток страны. Однако позже группа бойцов СДС отказалась выходить из Шейх-Максуда и открыла огонь по сотрудникам службы внутренней безопасности.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохранялась высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация продолжала быть напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.