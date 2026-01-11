https://ria.ru/20260111/osetija-2067268226.html
Движение по Военно-Грузинской дороге приостановили
Движение по Военно-Грузинской дороге приостановили
Движение по Военно-Грузинской дороге приостановили
Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. РИА Новости, 11.01.2026
