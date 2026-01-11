https://ria.ru/20260111/oreshnik-2067231060.html
"Жесткий сигнал". В Китае рассказали о планах Запада после удара "Орешника"
Удар Вооруженных сил России ракетой "Орешник" поколебал желание Запада ввести войска на территорию Украины, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 11.01.2026
Sohu: удар "Орешника" пошатнул стремление Запада вмешаться в конфликт на Украине