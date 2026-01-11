Рейтинг@Mail.ru
"Жесткий сигнал". В Китае рассказали о планах Запада после удара "Орешника"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 11.01.2026 (обновлено: 15:20 11.01.2026)
"Жесткий сигнал". В Китае рассказали о планах Запада после удара "Орешника"
"Жесткий сигнал". В Китае рассказали о планах Запада после удара "Орешника"
Удар Вооруженных сил России ракетой "Орешник" поколебал желание Запада ввести войска на территорию Украины, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 11.01.2026
"Жесткий сигнал". В Китае рассказали о планах Запада после удара "Орешника"

Sohu: удар "Орешника" пошатнул стремление Запада вмешаться в конфликт на Украине

© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Удар Вооруженных сил России ракетой "Орешник" поколебал желание Запада ввести войска на территорию Украины, пишет китайский портал Sohu.
"Россия <…> послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной. <…> Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт", — сообщается в материале.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Самое опасное". В Германии сделали громкое заявление об "Орешнике"
10 января, 21:25
По мнению обозревателя, этот удар доказал способность Москвы наносить точные удары по объектам, расположенным в глубине Украины, что полностью разрушило прежние представления Запада.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Кадры ударов Орешником по объектам во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе
10 января, 17:38
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
