17:05 11.01.2026 (обновлено: 20:13 11.01.2026)
Новое требование Украины поразило Орбана
Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 11.01.2026
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. <…> Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху", — написал политик.

Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
В миреУкраинаКиевЕвропаВиктор ОрбанВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
