Новое требование Украины поразило Орбана

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«
"Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. <…> Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху", — написал политик.
По словам министра, его страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.