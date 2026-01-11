В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Последний день оплаты коммунальных услуг перенесут на более позднее время, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал он.