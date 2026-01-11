Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
19:28 11.01.2026 (обновлено: 19:34 11.01.2026)
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Последний день оплаты коммунальных услуг перенесут на более позднее время, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал он.
Нововведение направлено на поддержку россиян. Оно позволит избежать просрочек и начисления пеней, поскольку многие получают зарплату после десятого числа месяца.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
7 января, 04:19
 
Общество
 
 
