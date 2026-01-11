https://ria.ru/20260111/oplata-2067262743.html
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.01.2026
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
Последний день оплаты коммунальных услуг перенесут на более позднее время, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T19:28:00+03:00
2026-01-11T19:28:00+03:00
2026-01-11T19:34:00+03:00
общество
сергей колунов
госдума рф
россия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926901141_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_89de73cb59683282f3f8c60f1a87b2f5.jpg
https://ria.ru/20260107/zhkkh-2066691904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926901141_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5f654f8c56323f83f2a68de8721c0100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей колунов, госдума рф, россия, жкх
Общество, Сергей Колунов, Госдума РФ, Россия, ЖКХ
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
РИА Новости: срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней с 1 марта
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Последний день оплаты коммунальных услуг перенесут на более позднее время, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал он.
Нововведение направлено на поддержку россиян. Оно позволит избежать просрочек и начисления пеней, поскольку многие получают зарплату после десятого числа месяца.