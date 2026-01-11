Рейтинг@Mail.ru
03:37 11.01.2026 (обновлено: 06:19 11.01.2026)
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта
общество, россия, сергей колунов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта, что позволит избежать просрочек и начисления пени, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал Колунов.
По словам парламентария, данный закон направлен на поддержку россиян.
"Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени", — заключил он.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
7 января, 04:19
 
ОбществоРоссияСергей КолуновГосдума РФ
 
 
