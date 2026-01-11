В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта, что позволит избежать просрочек и начисления пени, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени", — заключил он.