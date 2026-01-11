https://ria.ru/20260111/opasnost-2067254713.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.01.2026
РИА Новости
МЧС: на территории Краснодарского края объявили опасность атаки беспилотников