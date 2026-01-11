https://ria.ru/20260111/opasnost-2067188551.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T03:22:00+03:00
2026-01-11T03:22:00+03:00
2026-01-11T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20260111/opasnost-2067183058.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА