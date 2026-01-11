https://ria.ru/20260111/opasnost-2067183058.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.01.2026
тульская область
На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА