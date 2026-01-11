Рейтинг@Mail.ru
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян
03:03 11.01.2026
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян
Власти Сент-Луиса, штат Миссури, уже несколько дней ищут обезьян, неизвестно откуда взявшихся в округе, сообщает местный депздрав.
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян

НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Власти Сент-Луиса, штат Миссури, уже несколько дней ищут обезьян, неизвестно откуда взявшихся в округе, сообщает местный депздрав.
"На данный момент мы не знаем, откуда взялись эти животные", - заявил чиновник местного депздрава Джастен Хаузер.
Неизвестно и точное число обезьян (их власти опознали как верветок) – подтверждены лишь данные о "нескольких" приматах.
"Они очень умны и общительны, но в состоянии стресса могут быть непредсказуемыми или агрессивными", – добавил Хаузер.
Поиски продолжаются уже несколько дней.
Последний громкий обезьяний "побег" в США случился осенью в штате Миссисипи. Изначально предполагалось, что сбежавшие лабораторные обезьяны были переносчиками гепатита С и коронавируса, но впоследствии это утверждение было опровергнуто исходя из результатов проверки исследовательского центра, где ранее содержались пойманные животные. Приматов успешно поймали.
