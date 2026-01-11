https://ria.ru/20260111/obezyany-2067187266.html
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян - РИА Новости, 11.01.2026
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян
Власти Сент-Луиса, штат Миссури, уже несколько дней ищут обезьян, неизвестно откуда взявшихся в округе, сообщает местный депздрав. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T03:03:00+03:00
2026-01-11T03:03:00+03:00
2026-01-11T03:03:00+03:00
в мире
миссури
сша
миссисипи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/45/1497214509_0:283:4614:2878_1920x0_80_0_0_e29a91561e8596a3f7e58ae7017699d5.jpg
https://ria.ru/20251224/prokuratura-2064280557.html
миссури
сша
миссисипи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/45/1497214509_202:0:4414:3159_1920x0_80_0_0_e5fb038c042ceae742e22556d050fa2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссури, сша, миссисипи
В мире, Миссури, США, Миссисипи
Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян
В Сент-Луисе ищут умных и непредсказуемых потерявшихся обезьян
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Власти Сент-Луиса, штат Миссури, уже несколько дней ищут обезьян, неизвестно откуда взявшихся в округе, сообщает местный депздрав.
"На данный момент мы не знаем, откуда взялись эти животные", - заявил чиновник местного депздрава Джастен Хаузер.
Неизвестно и точное число обезьян (их власти опознали как верветок) – подтверждены лишь данные о "нескольких" приматах.
"Они очень умны и общительны, но в состоянии стресса могут быть непредсказуемыми или агрессивными", – добавил Хаузер.
Поиски продолжаются уже несколько дней.
Последний громкий обезьяний "побег" в США
случился осенью в штате Миссисипи
. Изначально предполагалось, что сбежавшие лабораторные обезьяны были переносчиками гепатита С и коронавируса, но впоследствии это утверждение было опровергнуто исходя из результатов проверки исследовательского центра, где ранее содержались пойманные животные. Приматов успешно поймали.