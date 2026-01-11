Власти в Миссури ищут "очень умных" и непредсказуемых потерявшихся обезьян

НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Власти Сент-Луиса, штат Миссури, уже несколько дней ищут обезьян, неизвестно откуда взявшихся в округе, сообщает местный депздрав.

"На данный момент мы не знаем, откуда взялись эти животные", - заявил чиновник местного депздрава Джастен Хаузер.

Неизвестно и точное число обезьян (их власти опознали как верветок) – подтверждены лишь данные о "нескольких" приматах.

"Они очень умны и общительны, но в состоянии стресса могут быть непредсказуемыми или агрессивными", – добавил Хаузер.

Поиски продолжаются уже несколько дней.