В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день
Багаж пассажиров UTair, который не погрузили в самолет, прибыл в Дубай в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T18:16:00+03:00
дубай
москва
ютэйр
в мире
