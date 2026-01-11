Рейтинг@Mail.ru
В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день
18:16 11.01.2026
В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день
В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день - РИА Новости, 11.01.2026
В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день
Багаж пассажиров UTair, который не погрузили в самолет, прибыл в Дубай в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 11.01.2026
дубай, москва, ютэйр, в мире
Дубай, Москва, ЮТэйр, В мире
В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день

Пассажиры, которые три дня ждут в Дубае багаж, смогут забрать его в воскресенье

Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Багаж пассажиров UTair, который не погрузили в самолет, прибыл в Дубай в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что более 30 пассажиров рейса UT 715 из Москвы третий день не могут получить свой багаж по прилете в Дубай.
"Багаж сегодня отправлен на аналогичном рейсе. Прибытие - 16.00 местного времени (17.00 мск)", - рассказали в UTair.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Шереметьево", "Аэрофлот" и "Россия" доставят багаж пассажирам на дом
10 января, 00:42
 
ДубайМоскваЮТэйрВ мире
 
 
