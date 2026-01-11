Рейтинг@Mail.ru
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти - РИА Новости, 11.01.2026
07:37 11.01.2026
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти
Прирост промышленных, то есть готовых к добыче, запасов нефти в 2025 году предварительно составил 490 миллионов тонн, газа - 650 миллиардов кубометров, сообщил... РИА Новости, 11.01.2026
Роснедра: прирост готовых к добыче запасов нефти составил 490 миллионов тонн

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прирост промышленных, то есть готовых к добыче, запасов нефти в 2025 году предварительно составил 490 миллионов тонн, газа - 650 миллиардов кубометров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 миллионов тонн, из них 490 миллионов - это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче. По газу - 679 миллиардов кубометров, из них 650 - это запасы промышленных категорий", - сказал он.
Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне предыдущего года - 516 миллионов тонн, заявил в конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак. Добыча газа выросла в 2024 году на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров, говорил ранее он. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в середине декабря сообщил журналистам, что ожидает сохранения этого показателя и в 2025 году.
