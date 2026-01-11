В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прирост промышленных, то есть готовых к добыче, запасов нефти в 2025 году предварительно составил 490 миллионов тонн, газа - 650 миллиардов кубометров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.

"Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 миллионов тонн, из них 490 миллионов - это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче. По газу - 679 миллиардов кубометров, из них 650 - это запасы промышленных категорий", - сказал он.