https://ria.ru/20260111/neft-2067194775.html
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти - РИА Новости, 11.01.2026
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти
Прирост промышленных, то есть готовых к добыче, запасов нефти в 2025 году предварительно составил 490 миллионов тонн, газа - 650 миллиардов кубометров, сообщил... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T07:37:00+03:00
2026-01-11T07:37:00+03:00
2026-01-11T07:37:00+03:00
экономика
россия
александр новак
сергей цивилев
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054265268_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_efcc80d29df5e057da237a4333e95371.jpg
https://ria.ru/20260110/neft-2067079871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054265268_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_1b57ef0bd364af665a0ba491602b5d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, сергей цивилев, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Сергей Цивилев, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Роснедрах рассказали о приросте готовых к добыче запасов нефти
Роснедра: прирост готовых к добыче запасов нефти составил 490 миллионов тонн
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прирост промышленных, то есть готовых к добыче, запасов нефти в 2025 году предварительно составил 490 миллионов тонн, газа - 650 миллиардов кубометров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 миллионов тонн, из них 490 миллионов - это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче. По газу - 679 миллиардов кубометров, из них 650 - это запасы промышленных категорий", - сказал он.
Добыча нефти в России
в 2025 году будет примерно на уровне предыдущего года - 516 миллионов тонн, заявил в конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак
. Добыча газа выросла в 2024 году на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров, говорил ранее он. Глава Минэнерго
РФ Сергей Цивилев
в середине декабря сообщил журналистам, что ожидает сохранения этого показателя и в 2025 году.