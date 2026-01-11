Рейтинг@Mail.ru
11.01.2026

СМИ: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США
00:29 11.01.2026
СМИ: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США
в мире, венесуэла, сша, хьюстон, vitol, trafigura, chevron
В мире, Венесуэла, США, Хьюстон, Vitol, Trafigura, Chevron
СМИ: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США

Reuters: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
"Трейдер Vitol, как ожидается, загрузит первую партию нафты из США для отправки в Венесуэлу в эти выходные в рамках нового соглашения о поставках", - пишет агентство.
По этим данным, компания направит из Хьюстона в Венесуэлу около 460 тысяч баррелей нафты.
Отмечается, что ранее компании Vitol и Trafigura заключили соглашения с властями США о поддержке нефтяного сектора Венесуэлы.
Агентство указывает, что аккумулированием нафты для ее переправки в Венесуэлу сейчас заняты ряд трейдеров, а также нефтяная компания Chevron.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы
В мире, Венесуэла, США, Хьюстон, Vitol, Trafigura, Chevron
 
 
