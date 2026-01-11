https://ria.ru/20260111/naemnik-2067244340.html
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ - РИА Новости, 11.01.2026
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
Командование полка ВСУ каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие, рассказал экс-наемник из Нидерландов Хендрик изданию De Telegraaf. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:30:00+03:00
2026-01-11T16:30:00+03:00
2026-01-11T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
киев
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067242353.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067232037.html
нидерланды
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, киев, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
De Telegraaf: командование полка ВСУ каждое утро отдавало нацистское приветствие