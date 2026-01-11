Рейтинг@Mail.ru
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ - РИА Новости, 11.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 11.01.2026 (обновлено: 20:54 11.01.2026)
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
Командование полка ВСУ каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие, рассказал экс-наемник из Нидерландов Хендрик изданию De Telegraaf. РИА Новости, 11.01.2026
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ

De Telegraaf: командование полка ВСУ каждое утро отдавало нацистское приветствие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командование полка ВСУ каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие, рассказал экс-наемник из Нидерландов Хендрик изданию De Telegraaf.
"Я больше не хотел иметь со всем этим ничего общего. И я был не один. Несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие", — заявил он.
По словам автора публикации, экс-наемник ВСУ прекрасно понимает, что ему "больше не место на Украине".
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
