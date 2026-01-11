Рейтинг@Mail.ru
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2026
13:39 11.01.2026
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2026
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи
Жители Мурманска собрались на Солнечной горке в воскресенье днем, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи, которая длилась 40 дней, при этом... РИА Новости, 11.01.2026
мурманск
общество, мурманск
Общество, Мурманск
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи при морозе в -26

© РИА НовостиПервый восход солнца после полярной ночи в Мурманске
Первый восход солнца после полярной ночи в Мурманске - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости
Первый восход солнца после полярной ночи в Мурманске
МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска собрались на Солнечной горке в воскресенье днем, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи, которая длилась 40 дней, при этом мороз в -26 градусов участников не испугал, передает корреспондент РИА Новости.
Традиция встречать первый рассвет после полярной ночи на самой высокой сопке Мурманска – Солнечной горке – появилась в 2007 году, тогда несколько человек во главе с активистом Александром Пютсепом поднялись на крышу, чтобы встретить солнце.
© РИА НовостиЖители Мурманска собрались на Солнечной горке, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи
Жители Мурманска собрались на Солнечной горке, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости
Жители Мурманска собрались на Солнечной горке, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи
С тех пор каждый год 11 января жители столицы Заполярья забираются на сопку и ждут появления светила, число участников достигает нескольких сотен человек. Администрация города организует бесплатные автобусы к месту проведения акции.
В ясные морозные дни солнце или его краешек, как правило, хорошо видно. Однако в воскресенье участники акции смогли увидеть лишь "луч солнца золотого" и розоватые облака. Участники акции "Первый рассвет" пили морошковый чай, пели песни, водили хороводы, играли в подвижные игры. С 11 января световой день постепенно увеличивается, северяне больше времени проводят на улице. Врачи предупреждают, что выход из полярной ночи – тяжелое время для организма, рекомендую принимать витамины, есть больше фруктов и овощей, больше бывать на свежем воздухе.
ОбществоМурманск
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
