Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска собрались на Солнечной горке в воскресенье днем, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи, которая длилась 40 дней, при этом мороз в -26 градусов участников не испугал, передает корреспондент РИА Новости.

С тех пор каждый год 11 января жители столицы Заполярья забираются на сопку и ждут появления светила, число участников достигает нескольких сотен человек. Администрация города организует бесплатные автобусы к месту проведения акции.

В ясные морозные дни солнце или его краешек, как правило, хорошо видно. Однако в воскресенье участники акции смогли увидеть лишь "луч солнца золотого" и розоватые облака. Участники акции "Первый рассвет" пили морошковый чай, пели песни, водили хороводы, играли в подвижные игры. С 11 января световой день постепенно увеличивается, северяне больше времени проводят на улице. Врачи предупреждают, что выход из полярной ночи – тяжелое время для организма, рекомендую принимать витамины, есть больше фруктов и овощей, больше бывать на свежем воздухе.