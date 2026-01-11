Рейтинг@Mail.ru
Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:24 11.01.2026
Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек
Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек
Около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.01.2026
москва
Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек

Последствия снегопада в Москве устраняют 15 тыс единиц техники и 145 тыс человек

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Продолжаем масштабные круглосуточные работы по очистке городских территорий от снега, нарастили силы - всего на данный момент задействованы порядка 145 тысяч человек, это - сотрудники коммунальных служб, столичных инженерных, ресурсоснабжающих, строительных компаний, других предприятий и организаций. На улицах работает более 15 тысяч единиц техники. Снег в столичном регионе периодически продолжается, за прошедшие сутки его прирост составил два сантиметра, к утру ожидаем еще от двух до шести сантиметров, всего в ближайшие дни, по уточненному прогнозу метеорологов, прирост снега может составить до 16 сантиметров. С начала снегопада в отдельных районах выпало до 46 сантиметров", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что сейчас улично-дорожная сеть расчищена от снега, повсеместно организованы мероприятия по вывозу сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега проводятся и на дворовых территориях.
"Собранный снег вывозим на спецплощадки и снегосплавы, всего в этом сезоне в городе работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Ведутся работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих мероприятиях задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства обратился к жителям с просьбой с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке города от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники.
На Москву идет новый циклон
Вчера, 17:29
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПроисшествияОбществоПогода
 
 
