Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Продолжаем масштабные круглосуточные работы по очистке городских территорий от снега, нарастили силы - всего на данный момент задействованы порядка 145 тысяч человек, это - сотрудники коммунальных служб, столичных инженерных, ресурсоснабжающих, строительных компаний, других предприятий и организаций. На улицах работает более 15 тысяч единиц техники. Снег в столичном регионе периодически продолжается, за прошедшие сутки его прирост составил два сантиметра, к утру ожидаем еще от двух до шести сантиметров, всего в ближайшие дни, по уточненному прогнозу метеорологов, прирост снега может составить до 16 сантиметров. С начала снегопада в отдельных районах выпало до 46 сантиметров", - отметил Бирюков

Заммэра подчеркнул, что сейчас улично-дорожная сеть расчищена от снега, повсеместно организованы мероприятия по вывозу сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега проводятся и на дворовых территориях.

"Собранный снег вывозим на спецплощадки и снегосплавы, всего в этом сезоне в городе работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Ведутся работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих мероприятиях задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники", - рассказал Бирюков.