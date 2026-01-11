Рейтинг@Mail.ru
Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/moskva-2067261885.html
Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник
Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник - РИА Новости, 11.01.2026
Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник
Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T19:21:00+03:00
2026-01-11T19:21:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097893_0:366:2930:2014_1920x0_80_0_0_0f339797875f9084fc2cbb532290f638.jpg
https://ria.ru/20260111/temperatura-2067213670.html
https://ria.ru/20260111/leus-2067251661.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097893_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_40b7ba13c2dad87c0a586146efc3024b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), новый год
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Новый год
Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве и Подмосковье
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снег в Москве и Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта.
"По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса.
Люди во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Температура в начале января в Москве была ниже нормы, рассказала синоптик
Вчера, 12:05
Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.
"Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - добавили в дептрансе.
Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.
Занесенные снегом автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Москву идет новый циклон
Вчера, 17:29
 
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала