Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник

Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

"Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - добавили в дептрансе.