В Москве мужчина напал с ножом на полицейского

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мужчина у подъезда дома в Москве напал с ножом на сотрудника полиции, который прибыл для того, чтобы его утихомирить, возбуждено уголовное дело, жизни полицейского сейчас ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что, по версии следствия, вечером 7 января у подъезда жилого дома на улице Ставропольской мужчина не менее двух раз ударил ножом в область шеи сотрудника полиции, прибывшего для пресечения его действий. В СК добавили, что в настоящее время жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает.
"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключили в ведомстве.
