В Москве круглосуточно устраняют последствия непогоды
16:35 11.01.2026
В Москве круглосуточно устраняют последствия непогоды
В Москве круглосуточно устраняют последствия непогоды - РИА Новости, 11.01.2026
В Москве круглосуточно устраняют последствия непогоды
Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды в Москве, к среде может выпасть еще до 12 сантиметров снега, сообщается в... РИА Новости, 11.01.2026
москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
В Москве круглосуточно устраняют последствия непогоды

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия непогоды в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра "Москва-сити"
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды в Москве, к среде может выпасть еще до 12 сантиметров снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города вновь сильный снегопад. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что непрерывно проводятся работы по погрузке и вывозу снежных валов, в течение всего светового дня очищаются кровли многоквартирных домов.
"Недавно приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков", - сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
МоскваОбществоПогода
 
 
