В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов - РИА Новости, 11.01.2026
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
Свыше тысячи дореволюционных домов отремонтировали в Москве за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
Более тысячи дореволюционных домов отремонтировали в Москве за десять лет
"Московская архитектурная летопись продолжается: столичная программа капитального ремонта вдохнула новую жизнь почти в 1,2 тысячи дореволюционных домов. Вновь засияли фасады с узнаваемыми чертами неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики", - говорится в сообщении.
Как отметили на сайте, среди отремонтированных зданий выделяется дом на улице Остоженка, который привели в порядок в 2024 году, также доходный дом на Денежном переулке, где мастера отремонтировали фасад, подвальное помещение и заменили магистрали системы водоотведения. Кроме того, в 2025 году новую жизнь получило здание на Фурманном переулке, известное как доходный дом Александры Монигетти. Там отремонтировали фасад, подвал и крышу, заменили ряд инженерных систем, мастера расчистили и промыли открытые поверхности, привели в порядок кирпичную кладку, а места замокания обработали специальным составом.