Рейтинг@Mail.ru
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:21 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/moskva-2067243157.html
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов - РИА Новости, 11.01.2026
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
Свыше тысячи дореволюционных домов отремонтировали в Москве за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:21:00+03:00
2026-01-11T16:21:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
архитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985929732_89:0:1509:799_1920x0_80_0_0_1f7a209e5b8f0c4e9330e456c30e9539.jpg
https://ria.ru/20250302/moskva-2002542291.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985929732_266:0:1331:799_1920x0_80_0_0_b0b8bb74ef50f2d765df3b0c84a4394d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, архитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Архитектура
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов

Более тысячи дореволюционных домов отремонтировали в Москве за десять лет

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыКапитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Свыше тысячи дореволюционных домов отремонтировали в Москве за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Московская архитектурная летопись продолжается: столичная программа капитального ремонта вдохнула новую жизнь почти в 1,2 тысячи дореволюционных домов. Вновь засияли фасады с узнаваемыми чертами неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики", - говорится в сообщении.
Как отметили на сайте, среди отремонтированных зданий выделяется дом на улице Остоженка, который привели в порядок в 2024 году, также доходный дом на Денежном переулке, где мастера отремонтировали фасад, подвальное помещение и заменили магистрали системы водоотведения. Кроме того, в 2025 году новую жизнь получило здание на Фурманном переулке, известное как доходный дом Александры Монигетти. Там отремонтировали фасад, подвал и крышу, заменили ряд инженерных систем, мастера расчистили и промыли открытые поверхности, привели в порядок кирпичную кладку, а места замокания обработали специальным составом.
Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
2 марта 2025, 09:41
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАрхитектура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала