В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов

Как отметили на сайте, среди отремонтированных зданий выделяется дом на улице Остоженка, который привели в порядок в 2024 году, также доходный дом на Денежном переулке, где мастера отремонтировали фасад, подвальное помещение и заменили магистрали системы водоотведения. Кроме того, в 2025 году новую жизнь получило здание на Фурманном переулке, известное как доходный дом Александры Монигетти. Там отремонтировали фасад, подвал и крышу, заменили ряд инженерных систем, мастера расчистили и промыли открытые поверхности, привели в порядок кирпичную кладку, а места замокания обработали специальным составом.