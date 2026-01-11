https://ria.ru/20260111/moskva-2067237402.html
Собянин рассказал о работе коммунальных служб в новогодние праздники
Собянин рассказал о работе коммунальных служб в новогодние праздники - РИА Новости, 11.01.2026
Собянин рассказал о работе коммунальных служб в новогодние праздники
Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:35:00+03:00
2026-01-11T15:35:00+03:00
2026-01-11T16:21:00+03:00
москва
сергей собянин
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096229_0:121:2672:1624_1920x0_80_0_0_b5947308b44d23ddf874cab6f424ac1f.jpg
https://ria.ru/20260111/moskva-2067200827.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096229_173:0:2500:1745_1920x0_80_0_0_e9b00c4a8740d19075b240fb9fd85b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, новый год, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Новый год, Происшествия
Собянин рассказал о работе коммунальных служб в новогодние праздники
Собянин: коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме в Москве, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
"Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме. Обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания", - написал он на платформе MAX.
Собянин
отметил, что на круглосуточном дежурстве находились около 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад.
"В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей. Также в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий прошедшего снегопада", - добавил он.